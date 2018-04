S-400 et Pantsir S-1: la défense anti-aérienne russe célèbre son anniversaire (Vidéo)

Pour marquer le 104e anniversaire des troupes de la défense anti-aérienne, le ministère russe de la Défense a publié une vidéo. Cette dernière montre des systèmes S-300, S-400 Triumph et Pantsir S-1 ainsi que des militaires effectuant des exercices de lancement.

Les troupes de renseignement d'origine électromagnétique présentées dans la vidéo sont équipées de matériels tels que le Nebo-M et le Podlet-K1, qui peuvent détecter les avions à une distance de 600 km et à une altitude de 100 km. Selon le ministère russe de la Défense, quelque 2.000 personnes surveillent chaque jour l'espace aérien du pays, détectant et suivant les mouvements d'environ 1.000 aéronefs.