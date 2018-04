Cette puissance sous-marine russe qui laisse les USA à la traîne, selon un média américain

Le journal Popular Mechanics a publié un article détaillant la «puissance sous-marine» russe. Selon ce média, la flotte russe dispose de 72 sous-marins, dont des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des submersibles lanceurs de missiles de croisière et des appareils destinés aux opérations spéciales.

Les journalistes ont accordé une attention particulière aux navires de classe Borei dotés de 16 missiles Boulava et à ceux de la classe Delta III/IV qui sont équipés de missiles Sineva.

D'après cet article, le sous-marin le plus «particulièrement inquiétant» est le Sarov que les auteurs de l'articles soupçonnent de servir de plateforme d'essai à une nouvelle torpille censée attaquer des objets côtiers avec des ogives thermonucléaires de 100 mégatonnes. Ce sous-marin a été lancé décembre en 2007.

À l'inverse des États-Unis, qui n'ont que des sous-marins nucléaires, la Russie en possède des nucléaires et des diesel-électriques. De plus, la flotte russe a un sous-marin de plus que l'américaine.