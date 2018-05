Les chasseurs US de cinquième génération seraient-ils sans défense face à la DCA?

Les chasseurs-bombardiers américains furtifs de cinquième génération Lockheed Martin F-35 Lightning II sont actuellement pratiquement sans défense face aux systèmes de missiles sol-air, a déclaré l'analyste militaire Michael Peck dans un article publié par la revue National Interest.

L'expert estime que l'appel d'offres lancé par le ministère américain de la Défense en est la preuve. Cet appel est lancé dans le cadre du programme JSF (Joint Strike Fighter), pour des travaux de conception de systèmes permettant de déceler les pas de tirs des systèmes de DCA et les missiles sol-air.

© Sputnik . Sergueï Mamontov Lockheed Martin révèle des problèmes lors de la fabrication du chasseur US F-35

Le ministère américain de la Défense reconnaît qu'à une altitude de près de 10.000 mètres les chasseurs américains sont pratiquement sans défense face aux missiles sol-air. Cette situation, selon le ministère, pourrait encore s'aggraver avec le perfectionnement de l'artillerie de DCA, dont les systèmes pourront être équipés de canons électromagnétiques et de missiles hypersoniques.

En avril, le chef de l'agence antimissile du Pentagone, le général Samuel Greaves avait déclaré que d'ici 2025, les F-35 Lightning II pourront découvrir, suivre et abattre les missiles stratégiques. Pour cela, ils seront équipés du matériel ad hoc et de nouvelles armes.

Les F-35 Lightning II font partie d'une famille de chasseurs polyvalents furtifs de cinquième génération, conçus et fabriqués depuis 2001, par l'avionneur américain Lockheed Martin. Le chasseur est fabriqué en trois versions: le A (classique pour l'Armée de l'air) le B (au décollage raccourci et à l'atterrissage vertical) et le C (chasseur embarqué).

Le programme JSF prévoit la fabrication de près de 5.000 appareils destinés aux États-Unis et à leurs alliés. Les appareils coûteront plus de 400 milliards de dollars, alors que l'infrastructure dont ils ont besoin reviendra à une bagatelle de 700 à 1.100 milliards de dollars.