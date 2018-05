Poutine: des navires armés de missiles Kalibr monteront la garde en Méditerranée

En raison d'une menace terroriste accrue, des navires russes équipés de missiles de croisière Kalibr-NK monteront une garde permanente en Méditerranée, d'après le Président russe.

«Dans l'année à venir, 102 manœuvres de navires et de sous-marins sont prévues», a-t-il précisé.

Poutine a également tenu à souligner que ces dernières années, la présence de la Marine russe, notamment en Méditerranée, dans l'Atlantique du Nord et dans la région Asie-Pacifique était montée d'un cran. «Le degré d'alerte élevée et l'efficacité de la Marine constitue un facteur essentiel de la sécurité économique du pays, de sa parité stratégique et de la protection de ses intérêts nationaux», a-t-il conclu.

En outre, l'armée russe s'entraînera à utiliser des groupements de missiles de croisière non nucléaires à des fins de dissuasion stratégique lors des prochains exercices de grande envergure Vostok-2018, a annoncé début mars le colonel Viktor Mourakhovski, rédacteur en chef du magazine russe Arsenal de la Patrie et expert militaire. À l'heure actuelle, toutes les flottes de la Marine russe «ont des navires et des sous-marins dotés de missiles de croisière Kalibr. Quant à l'aviation à long rayon d'action, elle peut agir dans n'importe quelle région stratégique où il y a des agresseurs potentiels, y compris en utilisant des moyens stratégiques conventionnels», d'après l'expert militaire.

En 2015, les missiles de croisière Kalibr-NK , qui ont été tirés par la corvette Grad Sviyajsk et plus tard par le groupe naval comprenant la frégate Daghestan et les corvettes Grad Sviyajsk, Ouglitch et Veliki Oustioug, ont détruit des sites terroristes sur le territoire syrien.

Les frégates polyvalentes modernisées Daghestan et Tatarstan (projet 11661K) sont les premiers navires de la Marine russe dotés des systèmes de missiles Kalibr-NK. Ces systèmes peuvent anéantir des cibles navales et terrestres à grande distance grâce à des missiles de haute précision.