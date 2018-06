La flotte russe de la Baltique recevra 4 navires ultramodernes dotés de Kalibr en 2018

Plus de 2.000 armements et matériels de combats seront livrés au cours de l’année 2018 au district militaire Ouest, dont fait partie la flotte russe de la Baltique. Cette dernière recevra quatre navires ultramodernes équipés de missiles Kalibr.

Le district militaire Ouest recevra cette année plus de 2.000 armements et matériels de combat, dont quatre navires ultramodernes dotés de missiles Kalibr, a annoncé samedi aux journalistes le général-colonel Andreï Kartapolov qui commande ces forces.

«Cette année, nous continuerons à recevoir des avions les plus modernes Su-30SM et Su-35 destinés aux unités aériennes de la 6e armée et aux forces antiaériennes, quatre navires ultramodernes seront remis à la flotte de la Baltique. Ils seront dotés de missiles Kalibr, ce qui augmentera cardinalement l’aptitude au combat de la flotte», a-t-il expliqué.

Et de préciser qu’au 1er juin, plus de 150 unités avaient été livrées aux forces du district militaire Ouest dans le cadre des commandes d’État. Il s’agit principalement de véhicules à différentes vocations et de stations radar modernes.

Selon Andreï Kartapolov, une fois ces quelque 2.000 unités livrées, la part des armements modernes équipant le district augmentera de 4,5%.