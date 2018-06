Ces avions de transport militaire hors normes qui laissent bouche bée (photos)

L'expression «avion militaire» évoque une forte association avec les chasseurs et les bombardiers. Pourtant, il y des avions de transport militaires lourds qui ne sont pas les plus rapides, maniables, invisibles, invulnérables, mais qui sont capables de transporter des charges qu'aucun autre appareil ne peut porter…

Lutter contre les flammes, transporter le fret humanitaire, des hélicoptères et même la navette spatiale… Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer une opération sans l'implication de l'aviation de transport militaire lourde. L'occasion de faire un tour d'horizon de ces appareils géants.



Antonov An-225

L'Antonov An-225 Mriya (« Le Rêve » en français) est un avion de transport très gros porteur, fabriqué en République socialiste soviétique d'Ukraine et portant comme nom de code Otan «Cossack».

Selon le magazine Capital, l'avion est aujourd'hui le plus long du monde: 84 mètres, contre 76,4 mètres pour le Boeing 747-8 et 73 mètres pour l'Airbus A380. Le Mriya a aussi le record d'envergure des ailes: 88,4 mètres, contre 79,8 mètres pour l'A380 et 68,5 mètres pour le B747-8. Sa hauteur au niveau de la dérive atteint 18,1 mètres.

Conçu pour transporter la navette spatiale soviétique Bourane, l'Antonov An-225 est actuellement utilisé pour le transport commercial. Il est capable de transporter des charges qu'aucun autre appareil ne peut assurer sur des distances considérables.

An-124 Rouslan

L'An-124 Rouslan (code Otan: Condor), le second plus gros avion du monde produit en série, a été mis au point dans la première moitié des années 1980 par le bureau Antonov de concert avec d'autres structures aéronautiques soviétiques. Il permet de transporter les charges les plus diverses telles que des locomotives, des grues, des satellites et des bateaux.

À l'heure actuelle, le plus gros avion de transport des Troupes aérospatiales russes est l'Antonov An-124 Rouslan. Les An-124 ont établi un record pendant l'opération antiterroriste russe en Syrie en transportant plus de 10.000 tonnes de fret dont des systèmes de défense antiaérienne S-400 Triumph, des hélicoptères d'assaut Mi-24 et Mi-35M, et des hélicoptères polyvalents Mi-8AMTCh Terminator. Un An-124 Ruslan peut transporter jusqu'à 120 tonnes de fret sur une distance de 5.000 km ou 80 tonnes de fret sur 7.500 km de distance.

© Sputnik . Sergei Starostenko Antonov An-124

Lockheed C-5 Galaxy

Le Lockheed C-5 Galaxy est un avion de transport militaire lourd de l'USAF conçu par le constructeur aéronautique américain Lockheed Martin.

Comme l'indique le Capital, en service depuis 1969 exclusivement au sein de l'US Air Force, le C-5 Galaxy est un avion de transport militaire aux dimensions démesurées: 76 mètres de long, 68 m d'envergure, 20 m de haut. Une cinquantaine d'appareils est aujourd'hui encore en service et devrait l'être jusqu'en 2040.

La charge maximale a été portée à 100 tonnes maximum et 51 tonnes en moyenne pour une autonomie respective de 6.000 km et 10.000 km.

© Photo: Mikhaïl Stetsovski Lockheed C-5 Galaxy, avion de transport lourd américain, et Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II, avion américain conçu pour l'appui aérien rapproché des forces terrestres.

C-17 Globemaster III

Le C-17 Globemaster III est un transporteur (de matériel principalement) construit par McDonnell Douglas (qui a à présent fusionné avec Boeing) au début des années 1990. Il est utilisé par l'US Air Force, qui en est le principal utilisateur avec 224 exemplaires commandés, la Royal Air Force, la Royal Australian Air Force, la Royal Canadian Air Force, la force aérienne indienne, la force aérienne du Koweït, l'Otan et le Qatar.

Après 24 ans de production, la chaîne de montage du C-17 Globemaster III a été fermée en janvier 2016, au terme de la construction de 279 appareils, le dernier ayant été livré au Qatar.

Ce quadriréacteur polyvalent est doté de capacités de transport remarquables avec 82 tonnes de charge utile (tant pour des passagers que pour du matériel) et peut rallier aisément n'importe quel point de la planète doté d'un aéroport même de petite taille et à la piste de mauvaise qualité, indique le site AviationsMilitaires.net. Bien sûr, son rayon d'action de 4.500 km environ implique qu'un ou plusieurs ravitaillements en vol doivent être nécessaires selon la destination.

© Photo : EPA Sur la photo : l'avion militaire de transport américain C-17 Globemaster (en arrière plan) et le ravitailleur quadrimoteur KC-135 Stratotanker au neuvième salon international Aero India 2013. Bangalore, Inde.

Lockheed C-130 Hercules

Le Lockheed C-130 Hercules est un avion de transport militaire conçu par les États-Unis au début des années 1950. Il a rencontré un succès remarquable avec plus de 2.200 exemplaires livrés à une cinquantaine de pays, et reste encore largement utilisé et toujours produit.

Le С-130 Hercules est un avion militaire de transport avec une capacité de charge de 20 tonnes. L'avion est destiné aux vols de transport tactiques, ainsi que pour le déplacement de troupes et l'acheminement d'équipements de combat.