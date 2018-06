Les équipages des Ka-52 Alligator russes sont rentrés de Syrie

© Sputnik . Evgeny Biyatov Top 10 des hélicoptères militaires les plus rapides au monde

Selon l'information du Ministère russe de la Défense, les équipages des deux hélicoptères Ka-52 Alligator et de véhicules de combat sont rentrés en Russie à l'issue de leur mission en Syrie. La veille, sur la base aérienne de Hmeimim , les hélicoptères avaient été préparés pour le transport et chargés dans un avion An-124 Ruslan.

Les pilotes d'hélicoptères et les véhicules de combat retourneront sur les aérodromes de la base qui constitue leur point de déploiement permanent, il est ajouté dans le message.

Au total, onze avions de combat et hélicoptères sont rentrés de Syrie en Russie au cours de la dernière semaine.

En outre, les spécialistes techniques qui s'occupaient des avions russes sur la base aérienne de Hmeimim sont également rentrés de Syrie pour retrouver leurs points de déploiement permanent.

L'hélicoptère d'attaque et de reconnaissance de nouvelle génération Kamov Ka-52 Alligator (code Otan: Hokum B) est l'appareil le plus rapide de ce type jamais conçu en Russie. Cet hélicoptère, une version biplace du Ka-50, peut atteindre une vitesse maximale de 350 km/h et détruire des matériels blindés et des cibles aériennes ennemies.