Voici la liste des avions de combat russes les plus demandés à l’étranger

La Compagnie aéronautique unifiée (OAK), ce consortium rassemblant les principaux avionneurs russes, a dévoilé quels avions de combat jouissent d’une popularité fort grande sur le marché international.

Sur son rapport annuel, il ressort que ce sont les avions Su-30/35, MiG-29 et Iak-130 qui auront le plus de succès ces prochaines années.

Le Su-35

© Sputnik . Alexey Kudenko Su-35

Chasseur polyvalent hautement manœuvrable de génération 4++, le Su-35 est une version considérablement améliorée de ses prédécesseurs Su-27 et Su-30. C'est à présent le chasseur polyvalent le plus moderne capable non seulement d'assurer la suprématie dans les airs, mais également de frapper efficacement les cibles terrestres et maritimes.

Le MiG-29

© Sputnik . MiG-29

Cet avion de chasse de suprématie aérienne soviétique a été développé au début des années 1970. L’appareil, dont le premier vol a eu lieu le 6 octobre 1977, a été conçu pour acquérir la supériorité aérienne et peut être employé dans des conditions météorologiques défavorables et aussi bien le jour que la nuit.

Le Su-30SM

© Sputnik . Maxime Blinov Su-30SM

Ces chasseurs biplaces de génération 4+ sont conçus pour assurer la supériorité aérienne. En même temps, ces appareils sont capables d'effectuer des frappes contre des cibles au sol.

Le Iak-130

© Sputnik . Anton Denisov Iak-130

Il s’agit d’un avion d’entraînement biréacteur à ailes médianes en flèche. L'appareil biplace en tandem est doté d'un train d'atterrissage tricycle. Il est équipé de trois points d'emport externes sous chaque aile. Son système permet de simuler toutes les armes en service en Russie. Il est capable de simuler les caractéristiques de chasseurs modernes, y compris de 5e génération.

Le consortium, qui n’exclut pas que la liste traditionnelle des clients étrangers s’élargisse, informe qu’au total, à l’horizon 2035, il est prévu de fabriquer 2.450 avions militaires destinés aussi bien aux clients russes qu’aux étrangers.

En 2017, 94 avions militaires russes ont été livrés aux commanditaires étrangers.