La Défense russe publie une vidéo qui montre un tir réel du missile dernier-cri Avangard

Le ministère russe de la Défense a publié ce jeudi 19 juillet la première vidéo d'un tir réel du missile hypersonique dernier-cri Avangard.

La séquence d'une minute montre l'installation du missile sur une plate-forme de tir, puis son lancement depuis un silo.

Viennent ensuite des images numériques qui modèlent le détachement de l'ogive à partir du porteur ainsi que les manœuvres qu'elle effectue en s'approchant de la cible.

Dans son message annuel au parlement le 1er mars dernier, Vladimir Poutine a évoqué le nouveau système Avangard, capable de se déplacer à une vitesse vingt fois supérieure à celle du son, ainsi que d'autres armes russes sophistiquées.

Lors de sa séance annuelle de questions-réponses avec la population, le chef du Kremlin a indiqué que le missile supersonique Kinjal et le système de combat laser était déjà en dotation de l'armée, alors que le système balistique Avangard et le missile Sarmat seraient respectivement mis en service en 2019 et 2020.