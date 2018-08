Le parachutage d’un véhicule blindé avec son équipage à l’intérieur (vidéo)

La chaîne de télévision Zvezda a réussi à filmer le parachutage d'un véhicule de transport de troupes BTR-MDM Rakouchka avec son équipage depuis le largage jusqu'à l'atterrissage du véhicule pendant un exercice conjoint des troupes aéroportées et de l'aviation de transport militaire. Des caméras ont été également installées sur le blindage et à l'intérieur du véhicule.

L'équipage a été parachuté d'une altitude de plus de 1.800 mètres à l'intérieur d'un blindé d'une masse de 14 tonnes. Aussitôt après l'atterrissage, les militaires ont été soumis à un examen médical qui a confirmé leur bon état de santé.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Les avantages des nouveaux véhicules des troupes aéroportées russes

Le véhicule blindé de transport de troupes (VTT) polyvalent modernisé BTR-MDM Rakouchka-M est conçu pour accroître la mobilité de l'infanterie et sa projection rapide dans les zones nécessaires. Il est réalisé en aluminium blindé, peut flotter et rouler sur un terrain accidenté. Sur route, le véhicule atteint 70 km/h et peut avec un plein parcourir 500 km avec 13 fantassins à son bord. De plus, le Rakouchka convient parfaitement pour acheminer des munitions, des pièces de rechange pour le matériel blindé et du carburant.