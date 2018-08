Inspection surprise des troupes en Russie

L’inspection destinée à vérifier l’aptitude au combat des militaires russes intervient à l’approche des vastes manœuvres Vostok 2018 (Orient 2018). Engageant également des militaires chinois et mongols, ces exercices auront une envergure sans précédent, selon le ministre russe de la Défense.

Une inspection inopinée des troupes a débuté ce lundi au sein des districts militaires du centre et de l'est. Ordonnée par Vladimir Poutine, la mesure a concerné également les troupes aéroportées, l'aviation militaire de transport ainsi que celle de longue portée.

L'inspection est destinée à vérifier l'aptitude au combat des militaires et intervient à l'approche des vastes manœuvres Vostok 2018 (Orient 2018) prévues entre fin août et début septembre en Sibérie ainsi qu'en Extrême Orient. Cette vérification inclut notamment la démonstration de 16 exercices spécifiques et se tiendra du 20 au 25 août, a détaillé Sergueï Choïgou , ministre russe de la Défense.

Le ministre a ordonné de veiller au respect des normes de la sécurité, pour «éviter tout endommagement de la propriété étatique et prévenir les dégâts à l'environnement».

Les manœuvres des troupes seront évaluées par trois groupes de travail: deux d'entre eux seront chargés de vérifier les organes de gestion militaire des districts du centre et de l'est alors que le troisième se penchera sur la mobilisation au déploiement. Les résultats de l'inspection seront pris en considération lors de l'évaluation de la disposition des troupes lors des exercices Orient 2018. Selon le ministre russe de la Défense, ces manœuvres, qui engageront également des militaires chinois et mongols, auront une envergure sans précédent.