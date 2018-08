Robot façon Star Wars, fusil et buggy militaire: Kalachnikov dévoile ses nouveautés

À l’occasion de l’ouverture du Forum Armée 2018, le célèbre fabricant Kalachnikov a présenté les nouveautés de l'industrie militaire russe. Tour d’horizon des plus impressionnantes d’entre elles.

Un mi-char mi-robot capable de marcher sur ses deux pieds, une moto électrique, un fusil anti-drone… Non, ce n'est pas un nouvel épisode de Star Wars, mais les projets annoncés par le célèbre fabricant d'armement russe Kalachnikov à l'occasion de l'ouverture du Forum Armée 2018. Et alors que certains d'entre eux sont encore au stade de la conception, d'autres sont déjà soumis aux essais ou s'approchent du lancement en série. Retour sur les plus marquantes de ces nouveautés.

Un AT-ST sorti de l'écran

C'est peut-être le projet le plus fantastique annoncé hier par Kalachnikov. Les ingénieurs du groupe ont présenté à Koubinka, ville de la région de Moscou où se déroule le Forum Armée 2018, un modèle d'un robot humanoïde ressemblant à un croisement entre l'ED-209 de Robocop et le AT-ST de Star Wars. Lourd de quatre tonnes, l'engin est doté de deux pieds dont il est censé se servir pour «résoudre des tâches d'ingénieurs et de combat», affirme son concepteur. Mais apprendre à marcher, quoique à l'aide d'une personne installée dans le corpus de l'humanoïde, relève encore du futur: le modèle opérationnel devra être mis au point d'ici 2020.

Buggy hybride

Un buggy léger et surtout rapide, voici une autre nouveauté de Kalachnikov. Le véhicule a été conçu spécialement pour l'armée russe et est en mesure d'atteindre les 100 km par heure. Le modèle, baptisé OV-2, peut accueillir jusqu'à quatre personnes à son bord, dont le conducteur. L'engin est équipé de deux moteur: celui à essence est responsable des roues arrière alors que l'autre, électrique, est installé en avant.

Moto électrique

Le buggy n'était pas le seul véhicule à roues présenté par le fabriquant d'armes. À ses côtés, un autre engin, une moto électrique qui se décline en trois variations: Les UM-1 (Urban Moto) et LM-1 pour le marché civile et le SM-1 pour le domaine militaire. Le producteur promet que les véhicules à vocation civile, au poids compris entre 165 et 245kg, seront mis en vente l'année prochaine.

Un nouveau fusil d'assaut

Ce sont les fusils d'assaut qui n'en finissent pas de faire la gloire de Kalachnikov, et le fabricant vient d'en annoncer un nouveau modèle. Le dernier-né du groupe, fusil automatique d'un calibre de 7,62 mm baptisé l'AK-308. La capacité de son chargeur est de 20 cartouches. Le poids de l'engin avec chargeur vide est de 4,3 kg pour une longueur totale de 880 à 940 mm et une longueur de canon de 415 mm. L'AK-308 utilise un viseur dioptrique et l'arme est pliable en 4 positions. Une baïonnette peut être installée sur ce fusil, dont les tests débuteront bientôt.

Fusil anti-drones

Dévoilé lors du Forum Armée 2017, le fusil radio-électronique REX-01 a déjà eu le temps de faire parler de lui. Il ne s'agit désormais plus d'un projet, mais d'un engin devenu réel en l'espace d'un an: sa production en série vient d'être lancée, a annoncé mardi son concepteur à Sputnik.

​Destiné à abattre des drones, l'appareil a déjà été précommandé par des forces spéciales ainsi que par des particuliers. L'arme n'étant pas létale, son propriétaire n'a pas besoin d'une licence pour en posséder un.