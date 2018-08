Deux frégates russes armées de missiles Kalibr en route vers la Méditerranée

Les frégates du projet 11356 Amiral Grigorovitch et Amiral Essen ont quitté leur base de Sébastopol en mer Noire et sont actuellement en route vers la Méditerranée où elles rejoindront le groupe naval russe qui y est positionné, selon un porte-parole de la Flotte de la mer Noire.

«Dans la soirée de ce samedi 25 août, les navires doivent se joindre au groupe naval de la marine russe déployé en Méditerranée», a-t-il précisé.

Selon le militaire, pour l'heure les navires traversent les Détroits et pendant le trajet ils ont effectué une série d'exercices dans des polygones en mer Noire.

«Les phases de décollage et d'atterrissage des hélicoptères Ka-27PL ont été travaillées. Les équipages ont participé à un exercice de détection et de suivi de sous-marin», a ajouté Alekseï Roulev.

Les frégates du projet 11356 (code Otan: Krivak V) sont destinées à mener des opérations contre les bâtiments de surface et les sous-marins, et à parer les attaques aériennes au sein de groupes navals et en mission autonome. Ces navires ont un déplacement d'eau de 4.000 tonnes, une vitesse de 30 nœuds et sont dotés de torpilles, de missiles de croisière Kalibr et Oniks, de missiles Chtil, de canons de 100 mm et d'armes antiaériennes Kortik. Ils peuvent embarquer un hélicoptère Kamov Ka-27 (ou Ka-31)

Au total, six frégates de ce projet doivent être construites pour la flotte de la mer Noire. Deux frégates, l'Amiral Grigorovitchj et l'Amiral Essen ont déjà été livrées à la Marine et la troisième, l'Amiral Makarov, passe des essais d'homologation. Les coques des 4e et 5e frégates, l'Amiral Boutakov et l'Amiral Istomine sont en chantier à Kaliningrad..