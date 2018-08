Moscou annonce des manœuvres militaires d’envergure en Méditerranée

La Russie lancera ce samedi 1er septembre des manœuvres militaires en Méditerranée, impliquant 25 navires et une trentaine d'avions, a annoncé le ministère de la Défense. Ces exercices mobiliseront des troupes de la Marine ainsi que celles des Forces aérospatiales et dureront une semaine.

«Il est envisagé de déployer plus de 25 navires et bateaux de maintenance, le croiseur lance-missiles Maréchal Oustinov en tête. Dans l'espace aérien international, une trentaine d'avions, dont des bombardiers supersoniques Tu-160, des avions antinavires Tu-142MK et Il-38, chasseurs Su-33 ainsi que les avions embarqués Su-30SM assumeront des missions d'instruction», a détaillé le ministère russe de la Défense.

Selon ce dernier, les troupes travailleront sur la défense anti-aérienne, anti-navire, mais aussi anti-mines.

«Afin d'assurer la sécurité de la navigation maritime et aérienne et conformément au droit international, les zones de manœuvres seront préalablement annoncées comme dangereuses pour la navigation et les vols», a résumé le ministère.

Ces manœuvres interviennent peu avant d'autres exercices militaires, baptisés Vostok-2018. Ces derniers réuniront près de 300.000 militaires, 36.000 blindés et plus de 1.000 avions, hélicoptères et drones, et seront les plus importants depuis 40 ans.