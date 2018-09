Un nombre record de navires de guerre russes passent près des côtes japonaises

Le ministère japonais de la Défense a enregistré le passage d'un nombre record de navires de guerre russes entre le 1er et le 2 septembre entre l'île russe de Sakhaline et l'île japonaise d'Hokkaido par le détroit de La Pérouse. Selon l'agence de presse Kyodo, les militaires japonais ont dénombré 28 navires de guerre.

© Sputnik . Pavel Guerassimov Vostok-2018: les plus grands exercices depuis l'époque de Brejnev annoncés

Comme l'a indiqué le ministère, parmi les navires en question figuraient des navires de reconnaissance et des destroyers. Aucune action dangereuse de la part des navires, ni de violation des eaux territoriales n'ont été enregistrées.

Selon des médias japonais, le passage d'un tel nombre de navires n'avait pas été relevé depuis la Guerre froide.

Auparavant, le représentant officiel de la flotte du Pacifique Nikolaï Voskresenski avait annoncé que plus 40 navires et navires de soutien avaient participé à des exercices militaires dans l'Extrême-Orient dans les eaux de la mer du Japon et de la mer d'Okhotsk. Ils ont travaillé les frappes de missiles, le convoiement, les tâches de défense antiaérienne et de défense anti-sous-marine, ainsi que le soutien logistique maritime.