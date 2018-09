Pourquoi la Marine russe renforce-t-elle sa présence dans le Pacifique?

La nécessité d’assurer la sécurité des frontières orientales du pays, notamment les Kouriles, oblige la Flotte russe à intensifier ses activités dans l’océan Pacifique. Cela étant dit, les actions de la Russie ne constituent aucune menace pour ses voisins dans la région, a annoncé dans un commentaire à Sputnik Mikhaïl Nenachev, chef du Mouvement panrusse de soutien à la flotte.

«Le passage de notre Flotte du Pacifique au cours de ces cinq-sept derniers jours est une pratique maritime et navale ordinaire, il n’y a rien qui doive étonner les Japonais, quant à nous, nous devons augmenter davantage notre présence militaire en fonction du développement de la situation en Asie-Pacifique au cours des prochaines années», a-t-il expliqué.

© Sputnik . Artem Zhitenev Des Su-35 russes dans les Kouriles: Moscou répond aux protestations de Tokyo

Plus tôt, le ministère japonais de la Défense avait annoncé que 28 navires de la Flotte russe du Pacifique avaient passé le détroit de La Pérouse. À Tokyo, on a considéré qu’il s’agissait du groupe le plus important depuis la fin de la Guerre froide ayant effectué une telle manœuvre, mais on a admis que les navires n’avaient entrepris aucun acte hostile et n’étaient pas entrés dans les eaux territoriales du Japon.

Comme le souligne M.Nenachev, la Russie n’envisage pas une expansion dans la région et la principale raison de la présence de la Flotte dans cette zone est d’assurer sa sécurité.

«La Flotte russe du Pacifique est celle qui a le plus de navires en état alerte permanente. […] Les Kouriles, c’est notre terre russe et cette région est particulièrement importante du point de vue de la défense», a-t-il conclu.