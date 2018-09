Des bombardiers stratégiques russes frappent des cibles conventionnelles en Méditerranée

La Défense russe a annoncé les résultats de la mission de deux bombardiers Tu-160 en Méditerranée.

«Deux bombardiers stratégiques Tu-160 ont décollé de la base militaire Engels (région de Saratov) et ont rempli les missions prévues dans le cadre des manœuvres à grande échelle en Méditerranée menées par la flotte et les forces aérospatiales russes», indique un communiqué de ministère.

Selon le ministère, les deux appareils ont survolé les eaux internationales des mers Caspienne et Méditerranée.

«Les avions ont effectué un vol de 10 heures dans des conditions météorologiques défavorables et ont lancé des missiles de croisière sur des cibles conventionnelles au sol dans une zone pré-déterminée», a ajouté le ministère.

Il est également indiqué que lors de certaines étapes de leur vol, les bombardiers ont été accompagnés de chasseurs Su-30 et Su-33 qui avaient décollé de l’aérodrome de Hmeimim en Syrie.

Les Forces aérospatiales et la Marine russes mènent des exercices du 1er au 8 septembre en Méditerranée. Les manœuvres engagent 26 navires des flottes du Nord, de la mer Noire, de la Baltique et de la flottille de la mer Caspienne. Trente-quatre aéronefs, dont des avions stratégiques lance-missiles Tupolev Tu-160, des avions de lutte anti-sous-marine Tu-142 et Il-38, des chasseurs Su-33 et des avions Su-30SM de l’aviation embarquée, participent à la partie aérienne des exercices.