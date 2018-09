Un missile Kh-35U russe tiré par un Su-34 détruit un navire (vidéo)

Une vidéo filmée pendant les tirs d'entraînement de missiles antinavires Kh-35U réalisés par les équipages des chasseurs-bombardiers Sukhoi Su-34 de la Flotte russe du Pacifique sur un polygone naval a été mise en ligne.

«Des chasseurs-bombardiers multirôle Su-34 ont effectué des tirs de missiles antinavire téléguidés ultramodernes Kh-35U dans le cadre d'exercices dans un polygone de la Flotte du Pacifique», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Au total, les avions ont effectué huit tirs isolés et en salve de missiles Kh-35U, détruisant plusieurs navires factices.

«Tous les missiles ont atteint leur cible», a ajouté le ministère.

Les livraisons de missiles Kh-35U à l'armée russe ont commencé en 2014. Ces missiles doivent équiper tous les appareils actuels et futurs de l'aviation tactique.