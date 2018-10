Les F-35I israéliens sont-ils capables de détruire les S-300 russes en Syrie?

Quand les conseillers militaires russes transmettront aux militaires syriens les S-300, la Défense israélienne tentera d'utiliser ses chasseurs de cinquième génération F-35I Adir pour détruire ces systèmes, estime Dave Majumdar, rédacteur de la revue The National Interest.

M.Majumdar souligne que «sur le plan strictement militaire, la présence de ces armes [les S-300, ndlr] ne limite pas nécessairement la capacité d'Israël» car, selon lui, dès le début, l'une des principales missions du F-35I était la destruction des défenses anti-aériennes avancées telles que les S-300.

Il rappelle les propos de Tzachi Hanegbi, le ministre israélien de la Coopération régionale, qui avait déclaré dans une interview accordée à la Radio de l'Armée israélienne que le déploiement des S-300 ne pourrait pas limiter les capacités de ces chasseurs.

«Nous disposons d'avions furtifs, les meilleurs au monde. Ces batteries ne sont même pas en mesure de les repérer», avait alors lancé le ministre.

L'auteur de l'article indique également que les F-35 deviendront encore plus performant lorsque leurs configurations matérielle et logicielle seront mises à niveau. Ainsi, Tel Aviv a signé en février un accord avec Lockheed Martin visant à incorporer des modifications spécifiques dans ses chasseurs afin d'améliorer sa future flotte de 50 appareils dans une configuration Block 3F+ d'ici décembre 2021.