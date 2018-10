Poutine lance des exercices des forces nucléaires russes avec tirs réels

Des exercices des Forces nucléaires russes avec tirs réels se sont déroulés en Russie sur l'ordre de Vladimir Poutine. Ils ont engagé des avions à long rayon d'action et des sous-marins.

Les Forces stratégiques russes ont mené jeudi des tirs de missiles dans le nord de la Russie dans le cadre des exercices lancés sur l'ordre du Président Poutine, a annoncé le ministère russe de la Défense.

«Des exercices des forces stratégiques nucléaires russes se sont déroulés le 11 octobre 2018 sur l'ordre du chef suprême des armées Vladimir Poutine», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ils ont engagé des sous-marins nucléaires des flottes du Nord et du Pacifique, des bombardiers de l'aviation à long rayon d'action et des régiments de missiles, ainsi que des systèmes d'alerte aux missiles.

L'armée russe a ainsi testé son système de commandement et contrôlé le passage des ordres et des signaux du centre national de commandement aux postes régionaux et unités militaires.

Le programme des manœuvres comprenait «des tirs d'entraînement de missiles balistiques et de croisière effectués par les sous-marins se trouvant dans les mers de Barents et d'Okhotsk, ainsi que les avions à long rayon d'action ayant décollé depuis les aérodromes Engels, Oukraïnka et Chaïkovka», a précisé le ministère.

Les missiles ont détruit leurs cibles sur les polygones de Koura au Kamtchatka, de Thija dans la région d'Arkhangelsk, de Pemboï dans la république des Komis et le polygone de Terekta dans la région d'Astrakhan. Les systèmes d'alerte et les radars terrestres ont détecté tous les missiles balistiques tirés par les sous-marins.

Les Forces stratégiques ont réalisé toutes les missions, d'après le ministère.