Le Qatar va «redoubler ses efforts» pour renforcer sa défense

Lors du forum Returning Foreign Fighters qui se tient depuis mardi à Doha, le ministre qatari de la Défense, Khalid ben Mohammed Al-Attiyah, a évoqué la volonté du Qatar de renforcer sa défense:

«Le Qatar ne craint pas la moindre menace, parce qu'il agit, prépare sa population, met en œuvre ses projets et stratégies. Tous les systèmes qu'achète le Qatar, notamment des systèmes de cyberdéfense, sont parmi les plus récents et les plus sophistiqués. La Qatar redoublera ses efforts afin de renforcer sa défense pour être prêt à tout moment», a-t-il fait remarquer, cité par le quotidien qatari The Peninsula.

Khalid ben Mohammed Al-Attiyah a tenu à souligner que, bien que Doha ait des alliés, il n'avait jamais espéré leur protection, parce que l'État est en mesure de se protéger, c'est sa philosophie et sa doctrine militaire.

Cette année, les pays voisins du Qatar — Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn et Égypte — ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha, l'accusant de financer le terrorisme, et ont exigé de faire cesser la diffusion de la chaîne Al Jazeera, affirmant que celle-ci s'ingérait dans leurs affaires intérieures. Par la suite, ces pays ont décrété un blocus aérien, terrestre et maritime contre le Qatar.

L'émirat a notamment affiché son intention de renforcer sa coopération militaire avec la Russie et a entamé des négociations d'acquisition d'armements russes, dont des systèmes S-400.