«Vivaces et meurtriers»: The National Interest donne 5 atouts des chars russes

Cinq caractéristiques particulières rendant les «chars-tueurs» russes T-72, T-80 et T-90 «vivaces et meurtriers» ont été évoquées par la revue The National Interest.

Les chars russes T-72, T-80 et T-90 peuvent sembler très similaires mais leur conception va au-delà de leur simple apparence. Beaucoup de petites caractéristiques contribuent à la capacité de survie et à la létalité de ces machines de combat, écrit la revue The National Interest en qualifiant ces machines de «vivaces et meurtriers».

© Sputnik . Ramil Sitdikov The National Interest fait l'éloge du char russe T-90

Ainsi, l'un des avantages de ces machines est le système de contrôle de tir avancé «Ainet» qui augmente considérablement l'efficacité des munitions. Ce système permet de traiter des informations sur la distance jusqu'à la cible visée et d'ajouter ces informations à un explosif électronique afin que l'obus explose à un moment bien précis pour infliger un maximum de destructions à l'ennemi.

Puis, The National Interest souligne l'efficacité du suivi automatique de la cible qui permet de tirer sur une cible en mouvement constant et en même temps, réduit les erreurs provoqués par le facteur humain.

Ensuite, ces «chars-tueurs» sont dotés de protections anti-napalm. Le napalm pourrait étouffer les moteurs des chars et fondre à travers des câbles de commande sensibles, rendant potentiellement inutiles des composants tels que les projecteurs extérieurs et les lance-grenades à fumée. Pour contrer cette menace, ces chars russes sont équipés d'un système spécial «Soda». Pour durcir les fils sur les réservoirs, ceux-ci ont été placés dans des tuyaux en métal.

Une grille à mailles fines a été placée sur le toit de la transmission pour faciliter le drainage. Des cadres de protection en métal avec un chiffon d'amiante ont été placés sur les canalisations de carburant à partir de réservoirs de carburant externes.

L'auteur de l'article a également mentionné deux autres caractéristiques propres aux T-80 et T-90.

Par exemple, le char T-80 est doté d'un système d'air permettant d'améliorer la qualité et la vitesse de l'air entrant dans la turbine, afin de permettre à la turbine de fonctionner plus efficacement.

Enfin, le char T-90 dispose d'armes secondaires mais tout aussi efficaces. C'est le cas du système de protection Chtora qui fait exploser les missiles antichars avant qu'ils n'atteignent leur cible. De plus, des protections spéciales peuvent émettre un nuage de fumée pour désorienter les têtes chercheuses des missiles antichars.