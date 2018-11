La furtivité des Su-57 russes expliquée

Bien que toutes les particularités du chasseur Su-57 ne soient pas déclassifiées, il est possible de dire que cet aéronef a toutes les caractéristiques de la 5e génération des aéronefs russes: il est supersonique, polyvalent, super manœuvrable et furtif, ce qui est devenu possible grâce à une nouvelle plateforme spécialement conçue.