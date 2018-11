Une technique démente de régiments parachutistes, attachés à un hélicoptère (vidéo)

Lors d'une séance d'entraînement des Forces spéciales de l'armée américaine, une caméra panoramique a filmé un moment peu commun de parachutistes qui pratiquaient une méthode unique de transport de troupes sur un support externe à l'hélicoptère.

La manœuvre a eu lieu au sein de la 25e régiment d'aviation d'Hawaii.

La technique d'hélitreuillage rapide des commandos au sol s'appelle SPIE et se pratique en deux versions: sèche et humide. La vidéo montre une version humide: les troupes sont sorties de l'eau. Pour ce faire, l'hélicoptère UH-60 Black Hawk lâche le câble avec une charge et les parachutistes s'attachent aux anneaux insérés dans le câble. L'hélicoptère soulève délicatement la charge verticalement et la transporte à l'endroit désigné.

Ensuite, l'aéronef effectue un atterrissage en douceur. Les forces spéciales qui ont atteint le sol se détachent du câble et courent de côté, libérant ainsi de la place pour les suivants.

«Théoriquement, cette méthode permet à la force d'atterrissage de tirer depuis les airs à l'approche du site. Ou, par exemple, d'enlever les palmes de plongée en vol», déclare l'observateur militaire de The Drive, Tyler Rogway.