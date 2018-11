Vladimir Poutine détaille les chiffres du réarmement de l’armée russe en 2018

Depuis le début de l’année, l’armée russe a obtenu plus de 2.000 matériels militaires, notamment des dizaines d’aéronefs, plus de 200 chars et véhicules blindés et plusieurs systèmes S-400 et navires, a annoncé ce mardi Vladimir Poutine au cours de la réunion sur le rééquipement des Forces armées russes.