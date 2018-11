L’armée iranienne devrait bientôt recevoir deux nouveaux navires de guerre «surprenants»

© AP Photo / Fars News Agency, Mahdi Marizad L'Iran a le droit inaliénable de bloquer le détroit d'Ormuz face à tout navire US

Le sous-marin Fateh (Conquérant) et le destroyer Sahand, qui doivent être livrés à la Marine iranienne la semaine prochaine, vont «sans aucun doute surprendre» les ennemis potentiels de la République islamique, a estimé le commandant de sa Marine, le contre-amiral Hossein Khanzadi, cité par des médias locaux.

Selon l'officier qui s'exprimait lors d'un point presse, les sanctions ont appris aux Iraniens à «rester debout sur leurs propres pieds» et à ne pas compter sur d'autres pays pour assurer leur sécurité nationale.

«Nous allons maintenir notre sécurité de façon indépendante sans avoir besoin de la présence de forces transrégionales», a promis le contre-amiral en référence à la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz et le golfe Persique.

D'un déplacement de 600 tonnes, doté de torpilles et de mines sous-marines, le sous-marin Fateh serait capable de plonger à plus de 200 mètres et de rester à cette profondeur pendant près de cinq semaines. Selon l'agence Press TV, il s'agit d'un bâtiment «entièrement conçu et fabriqué par des experts iraniens de l'Organisation des industries maritimes du ministère de la Défense».