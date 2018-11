Quelle place occupe la France dans le top-5 des armées les plus puissantes du monde?

Les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et la France sont les leaders du classement des puissances militaires mondiales établi par The Business Insider.

© REUTERS / Ints Kalnins Ne plus financer l’Otan? L’idée de Macron sur une armée européenne tracasse Washington

Le portail Business Insider a dressé la liste des armées les plus puissantes du monde où figurent 25 pays au total, dont les puissances nucléaires et neuf membres de l'Alliance atlantique

Ce classement est le résultat de l'analyse par des experts du site d'une cinquantaine de critères, tels que la diversité des types d'armes, le potentiel de mobilisation, les capacités logistiques, l'état de l'industrie militaire, la situation géostratégique.

Les États-Unis, dont le budget militaire de 647 milliards de dollars est le plus grand du monde pour l'année 2018, prennent la tête de cette liste. En plus d'une armée forte de deux millions de soldats, les USA disposent de 5.884 chars, 415 navires, dont 20 porte-avions, 13.362 aéronefs, dont 1.962 avions de combat, d'après le classement basé sur les données du portail Global Firepower.

La Russie occupe la deuxième position de ce classement avec des Forces armées de 3,5 millions d'hommes, plus importantes donc que celles de l'armée américaine, malgré le fait que la population russe est près de deux fois inférieure à celle des Etats-Unis. Le budget de la défense russe est 13 fois moindre que les moyens que Washington alloue à sa défense, rappelle le site.

La Russie surpasserait également les Etats-Unis par le nombre de ses chars: 20.300 unités. Les forces navales et aériennes russes disposent respectivement de 352 navires et de presque 4.000 aéronefs, dont 818 de combat.

La Chine occupe la troisième place de la liste. Bien que ce pays soit le plus peuplé du monde, ses forces armées ne comptent que 2,6 millions d'hommes. Selon les statistiques, Pékin peut assurer sa sécurité et ses intérêts nationaux grâce à 7.716 chars, 1.125 avions de combat, 3.000 aéronefs et 714 navires.

Les dépenses militaires chinoises sont estimées à 151 milliards de dollars en 2018, soit le deuxième plus gros budget de défense au monde derrière les États-Unis, précise encore le portail.

Le site classe en quatrième position l'Inde, dont l'armée compte 4,2 millions d'hommes. Le pays dispose de 4.426 chars, 2.185 avions, dont 590 de combat et 295 navires. New Delhi dépense 47 milliards de dollars pour sa défense, montant équivalent au budget militaire russe.

La France prendrait la cinquième place du classement et la deuxième parmi les alliés des Etats-Unis. Disposant d'un budget militaire similaire à ceux de la Russie et de l'Inde, la France peut compter sur 388.000 hommes et sur la puissance de 406 chars, 1.262 avions (299 de combat) et 118 navires. Tout comme la Russie, la Chine et l'Inde, la République française dispose d'un porte-avions, ajoute le site.

Dans le classement établi par le site viennent ensuite le Royaume-Uni, la Corée du Sud, le Japon, la Turquie et l'Allemagne.