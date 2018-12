Un sous-marin nucléaire russe procède à un tir de missile Kalibr en mer de Barents

Le sous-marin nucléaire polyvalent russe Severodvinsk a effectué un tir d’un missile de croisière russe Kalibr en mer de Barents et ce dans le cadre d’entraînement au combat, a fait savoir Vadim Serga, chef du service de presse de la Flotte du Nord de Russie.

Couronné de succès «l'exercice de combat a été effectué depuis une position de surface dans l’un des polygones d’entraînement de la Flotte du Nord dans la mer de Barents. Le missile a été tiré en direction du polygone de Tchija, dans la région d’Arkhangelsk», a-t-il expliqué.

© Photo. Service de presse du ministère russe de la Défense Mer Caspienne: des navires russes testent des frappes de missiles Kalibr (vidéo)

Et de préciser que le missile Kalibr avait parcouru plus de 700 km. Selon les données du contrôle objectif, le tir a été effectué avec précision et se conformait à tous les paramètres requis.

Le sous-marin nucléaire polyvalent Severodvinsk est la tête de série du projet 885 Iassen. Sa construction a débuté en 1993 et le submersible a été mis à l'eau en 2010. Les sous-marins de ce projet sont dotés de missiles de croisière supersoniques Oniks et Kalibr, ainsi que de torpilles autoguidées sont et destinés à frapper des cibles terrestres, maritimes et sous-marines.

Le système de missiles polyvalent Kalibr (code Otan: SS-N-27 et SS-N-30) existe en deux variantes: l'une tirée à partir de navires de surface (Kalibr-NK, ou Club-N selon l'Otan), l'autre de sous-marins (Kalibr-PL, ou Club-S selon l'Otan). Le système utilise plusieurs types d'ogives selon les missions: lutte antinavire ou attaque au sol. Il est faiblement détectable en raison de son faible diamètre et de l'utilisation d'un revêtement absorbant les émissions radar. Ces missiles ont été employés par la Russie lors de frappes sur des positions terroristes en Syrie.