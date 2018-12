Par sécurité, Washington envisagerait de moderniser ses ogives thermonucléaires W78

La Direction nationale de sécurité nucléaire des États-Unis veut relancer le programme de modernisation de l'ogive thermonucléaire W-78, annonce la chaîne RT se référant à un rapport de la Cour des comptes des USA.

© AP Photo / U.S. Air Force via AP Les USA testent le missile balistique Minuteman III (vidéo)

En 2014, ce projet a été suspendu en raison notamment des réductions budgétaires.

Toutefois, le Pentagone explique actuellement sa reprise par la nécessité d'assurer la sécurité de l'arsenal nucléaire américain.

«La Direction nationale de sécurité nucléaire et le ministère américain de la Défense réalisent des programmes de prolongation des délais d'exploitation afin de renouveler ou de remplacer les composants de l'arme nucléaire afin d'augmenter les délais de service de ces armements et d'assurer une plus grande sécurité et protection de l'arsenal nucléaire», indique le rapport.

Selon les experts interrogés par RT, les États-Unis voudraient s'assurer de cette manière de leur supériorité dans ce domaine par rapport à la Russie.

Le rapport note que le coût de ce programme étendu sur les années 2019-2041 devrait s'élever entre 10 et 15 milliards de dollars.

Actuellement, la W78 est une des deux ogives qui équipent les missiles balistiques intercontinentaux Minuteman-III de l'Armée de l'air américaine.

Le Pentagone examine également la possibilité d'en équiper les missiles balistiques de ses sous-marins.