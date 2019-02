Des Tu-95MS russes escortés par des avions japonais (vidéo)

Une vidéo montrant l'accompagnement de bombardiers stratégiques russes Tu-95MS effectué par des chasseurs japonais a été diffusée par la chaîne de télévision Zvezda, qui relève du ministère russe de la Défense.

Les avions russes effectuaient un vol de routine au-dessus des eaux territoriales internationales des mers du Japon et d'Okhotsk. Cela est en parfaite conformité avec le droit international.

Sur la vidéo, on voit le décollage et l'atterrissage de Tu-95MS ainsi que la vue depuis un cockpit, et notamment des chasseurs japonais parfaitement discernables.

Le vol a duré plus de 15 heures. Les Tu-95MS étaient escortés de chasseurs russes SU-35S, ce qui a sans doute eu pour effet de prévenir les avions japonais de ne pas s'approcher de trop près. Les aéronefs du Japon ont ainsi observé les appareils russes à distance.