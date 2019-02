Les USA ont dépensé 3,6 millions d’euros pour moderniser un polygone en Lituanie

Des parties de l’infrastructure du plus grand polygone de l’armée lituanienne, construites avec des fonds états-uniens près de la ville de Pabradė, ont été remises à Vilnius, a annoncé samedi le ministère de la Défense de ce pays balte.

«Le polygone de Pabradė est un objet d’importance stratégique. Les travaux effectués permettront de renforcer le potentiel des infrastructures militaires, d’assurer la capacité au combat des unités de l’armée lituanienne et de mener des exercices conjoints avec nos alliés de l’Otan», a déclaré le vice-ministre Giedrimas Jeglinskas.

Les fonds alloués par les USA ont servi à construire, entre 2017 et 2018, six infrastructures militaires à Pabradė, dont des positions tactiques pour avions et véhicules ainsi que des champs de tir et un entrepôt, précise le ministère. Le coût du projet s’est monté à 3,6 millions d’euros.

Au total, les États-Unis ont débloqué 17 millions de dollars (15 millions d’euros) pour les travaux de modernisation de polygones lituaniens entre 2016 et 2021, dans le cadre de l’Initiative européenne de dissuasion (European Deterrence Initiative).