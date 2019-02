La Russie à deux pas de produire un missile de croisière doté d’une portée illimitée

Un réacteur nucléaire compact pour le nouveau missile de croisière subsonique russe Bourevestnik a été testé avec succès en janvier dernier, annoncent des médias russes citant une source informée au sein de l'industrie de défense.

Les tests réalisés sur une aire d'entraînement ont confirmé les caractéristiques du réacteur, qui assurent une portée illimitée à ce missile à propulsion nucléaire, selon cette source.