«Vrai tueur»: un média américain évalue la puissance du fusil russe ShAK-12

Destiné aux opérations antiterroristes en zone urbaine pour neutraliser les criminels sans pertes civiles, le fusil d’assaut russe de calibre 12,7 mm ShAK-12 est un «vrai tueur», estime la revue américaine The National Interest.

Le fusil lourd russe ShAK-12 est un «vrai tueur», affirme la revue américaine The National Interest. Le fusil en calibre 12,7 mm est conçu pour une utilisation spécifique dans laquelle poids et distance n'ont aucun rôle à jouer.

© Sputnik . Natalia Seliverstova La Russie a montré en vidéo son plus puissant fusil d’assaut

Selon l'auteur de l'article, un fusil ne neutralise pas toujours dès le premier tir car, sous adrénaline, l'agresseur est capable de ne pas ressentir les blessures, ce qui lui donnerait quelques secondes précieuses pour continuer à tirer ce qui peut provoquer davantage de victimes, notamment en cas de prise d'otages.

Par contre, le fusil ShAK-12 ne laisse pas cette possibilité, est-il souligné. Cette arme a été élaborée pour lutter contre des terroristes en ville. Ainsi, elle a été créée afin de neutraliser un criminel sans causer de dommages aux civils.

Il y a trois types de cartouches fabriquées pour le fusil lourd ShAK-12 ce qui donne à cette arme des avantages tactiques et stratégiques face aux autres fusils de ce type. Il est capable de toucher une cible en passant des obstacles, en perçant des murs et des gilets pare-balles.

Qui plus est, les balles fabriquées en aluminium sont légères et ne ricochent presque jamais. Le ShAK-12 peut être utilisé lors des opérations antiterroristes, indique The National Interest.

L'arme en question avait été pour la première fois présentée lors de l'exposition Defexpo India 2018. Le fusil a une architecture bullpup destinée à réduire la longueur totale de l'arme sans sacrifier celle du canon, parfaite pour les zones confinées.