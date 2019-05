Des experts turcs expliquent pourquoi Washington s’oppose à l’achat des S-400 par la Turquie

Des experts militaires et politiques ont expliqué dans un entretien accordé au journal Türkiye pourquoi les États-Unis cherchaient à empêcher la conclusion d'un accord entre la Russie et la Turquie concernant la fourniture de systèmes de défense antiaérienne S-400. Selon eux, un rapprochement éventuel entre la Russie et la Turquie dans le cadre du dossier syrien est en cause.