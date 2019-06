Le bombardier russe à long rayon d’action Tu-22M3M peut de nouveau se ravitailler en vol

Le ravitaillement en vol est redevenu possible pour le bombardier russe à long rayon d’action Tupolev Tu-22M3M après la réinstallation de la perche escamotable enlevée sur son prédécesseur, Tu-22M3, suite à la signature en 1979 de l’accord russo-américain SALT II sur la limitation des armements stratégiques, a annoncé ce mardi 2 juin la chaîne de télévision Zvezda se référant à un pilote d’essai du Bureau d’études Tupolev.

«Quand on a signé l’accord, les États-Unis ont insisté pour qu’on enlève la perche de ravitaillement. Nous avons enlevé la perche et les tuyaux du système d’alimentation en carburant. Maintenant, nous les avons réinstallés. Cela nous permet d’augmenter le rayon d’action de l’avion. Il volera désormais plus de cinq heures grâce au ravitaillement en vol –huit, neuf ou dix heures», a indiqué le pilote.

En janvier, The Wall Street Journal a publié un courrier envoyé en décembre 2018 par le ministère russe des Affaires étrangères au Sénat américain et portant sur le non-respect par Washington du traité New START de réduction des armes stratégiques. Ce traité de 2010 a remplacé les accords SALT.

Dans sa lettre, Moscou réagit aussi aux inquiétudes exprimées par les États-Unis face à la modernisation des Tu-22M3 qui, selon Washington, pourrait les transformer en bombardiers stratégiques tels qu’ils sont décrits par le traité New START

La Russie «compte moderniser les Tu-22M3 qui seront baptisés Tu-22M3M. Cette amélioration est censée prolonger la durée de vie de ces avions et optimiser leurs systèmes de vol, de navigation et de contrôle des armements. Mais le rayon d’action du bombardier restera inférieur à 8.000 km et il ne sera pas doté de missiles nucléaires de croisière d’une portée supérieure à 600 km», donc cette modernisation ne viole pas les modalités du traité New START, était-il notamment indiqué dans le courrier.

Le Tu-22M3M a effectué son premier vol en décembre 2018, quatre autres ont suivi, rappelle la chaîne Zvezda.