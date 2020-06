Le ravitaillement en vol nocturne des bombardiers stratégiques Tu-160 en vidéo

Les équipages de bombardiers russes Tupolev Tu-160, qui peuvent porter des armes nucléaires, ainsi que d’Iliouchine Il-78 se sont entraînés à effectuer un ravitaillement en vol, l’une des manœuvres les plus complexes, a annoncé le ministère russe de la Défense, publiant une vidéo d’exercices tenus dans la région de Saratov, sur la Volga.

«Le ravitaillement en vol se déroule à 5.000 mètres d’altitude alors que les avions volent à près de 600 km/h. La distance entre les avions ne dépasse pas les 30 mètres pendant cette procédure. Lorsque l’exercice est réalisé la nuit, on utilise un éclairage supplémentaire installé à bord des avions-ravitailleurs et des Tu-160», a indiqué le ministère.

Seuls des équipages expérimentés ont participé aux missions d’entraînement nocturnes où les avions ont volé par un vent latéral fort. Chaque avion a réalisé deux ravitaillements en vol en quelques heures, a précisé le ministère.

Les Tu-160 et Il-78 engagés dans les exercices ont décollé de la base aérienne d’Engels, dans la région de Saratov.

Tu-160

Le Tupolev Tu-160 (code Otan: Blackjack) est surnommé «cygne blanc» en Russie pour sa puissance et sa grâce, explique le bureau d’études Tupolev sur son site Internet.

Ce bombardier supersonique à géométrie variable est destiné à détruire des sites ennemis stratégiques avec des armes conventionnelles et nucléaires. Son autonomie de vol sans ravitaillement est de 12.300 kilomètres.

Selon le bureau d’études Tupolev, il s’agit du plus grand avion supersonique militaire du monde et du plus grand à géométrie variable. C’est aussi le bombardier qui a la plus grande masse au décollage. Conçu pendant les années 1970-1980, le Tu-160 a battu 44 records du monde.