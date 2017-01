Jack Ma: «Washington a dépensé 14.000 mds USD pour faire la guerre»

© AFP 2016 GOU YIGE Plus de 730 millions d'internautes en Chine

Il est injuste d'accuser la Chine des problèmes économiques des États-Unis, Washington en étant responsable lui-même: au lieu d'investir dans l'infrastructure et dans le bien-être de leur peuple, ils ont dépensé des trillions de dollars pour faire la guerre. Du moins, c'est ce qu'affirme le créateur du site Alibaba, Jack Ma.

« Ce ne sont pas d'autres pays qui volent vos emplois (aux États-Unis, ndlr). C'est votre propre stratégie. Répartissez votre argent et vos ressources de façon appropriée », a-t-il souligné, cité par la chaîne CNBC.

À l'en croire, les États-Unis ont dépensé au cours des 30 dernières années plus de 14.000 milliards de dollars pour faire la guerre au lieu d'investir cet argent dans leur propre infrastructure.

« C'est pour cela que la croissance économique des États-Unis a ralenti considérablement, mais pas car la Chine aurait volé les emplois de citoyens américains », a relevé M. Ma.

Les multinationales américaines, poursuit-il, ont gagné des millions et des millions de dollars grâce à la mondialisation: « Au cours des 30 dernières années, IBM, Cisco, Microsoft ont empoché des dizaines de millions de dollars, soit des bénéfices qui dépassent largement ceux des quatre banques chinoises dans leur ensemble… Mais où est parti tout cet argent? »

Selon M. Ma, les États-Unis ne répartissent pas les moyens dont ils disposent rationnellement: « Trop d'argent est investi dans les entreprises de Wall Street et de la Silicon Valley, alors que le gouvernement devrait épauler le Midwest et les Américains sans formation supérieure », a-t-il précisé.

Tout en soulignant l'effet positif de la mondialisation, M. Ma a particulièrement insisté sur le fait qu'elle « devrait être inclusive », c'est-à-dire que les personnes aisées ne devraient pas être les seules à en profiter.

Donald Trump, qui a pris ses fonctions vendredi, a plusieurs fois menacé de prendre des mesures de rétorsion contre la Chine, qu'il accuse de pratiques commerciales déloyales et de fermer son marché aux entreprises américaines.

