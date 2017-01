Politique financière: vers de futurs combats entre le dollar US et l'euro?

Le professeur Ted Malloch, que Donald Trump a l'intention de nommer ambassadeur américain à l'Union européenne, vient de déclarer, dans une interview accordée à la BBC, que l'euro pourrait s'effondrer dans les 18 prochains mois. Une opinion qui suscite le débat.

« Il est difficile de qualifier la zone euro d'union monétaire idéale. C'est un projet non seulement économique, mais également politique, et actuellement, les pays clé de l'Union européenne soutiennent ce projet pour des raisons politiques. Un an et demi… Même si, disons, Marine Le Pen, qui joue avec l'idée de la sortie de Paris de la zone euro, remporte l'élection présidentielle française, elle n'arrivera pas à la réaliser dans des délais si brefs, ce n'est pas facile », affirme l'économiste du département de la zone euro de la société Pantheon Macroeconomics, Claus Vistesen, dans une interview accordée à Sputnik.

Dans le même temps, l'année dernière, la menace pour le projet européen s'est réellement renforcée, notamment parce que plusieurs hommes politiques évoquent ouvertement sa reconfiguration, indique l'expert.

« Regardons ce que propose Donald Trump : il veut créer en Amérique de nouveaux emplois, en mettant la politique financière au service de ce but. Cela signifie que la politique financière américaine sera plutôt plus dure et les taxes protectionnistes seront possibles. Tout ça signifie le renforcement du dollar, ce qui pourrait, en effet, conduire à l'effondrement de l'euro », déclare le spécialiste.

Cependant, une telle dérive financière n'est pas incontournable : les capitaux ont longtemps fui la zone euro, mais si les investisseurs ont peur des risques, le capital reviendra et l'euro sera apprécié, conclut l'expert.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».