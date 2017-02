Investissements étrangers en Russie: un record est établi

Les investissements dans les obligations russes ont battu des records, sur fond de l'amélioration des relations russo-américaines et de la croissance des cours du pétrole, relate le Financial Times.

© AFP 2016 Ernesto Benavides Les investisseurs étrangers reprennent de l’appétit pour les emprunts russes

Durant la dernière semaine de janvier, l'afflux de capitaux dans les fonds des obligations russes s'est chiffré à 140 millions de dollars. Au total, la Russie a attiré dans ses actifs près de 700 millions de dollars depuis l'élection de Donald Trump.

Les indices boursiers de la Russie ont augmenté grâce à l'afflux de capitaux. Ainsi, l'indice MSCI Russia s'est accru de 19 %.depuis l'élection de Trump

Selon des économistes de la Bank of America, la « confrontation » entre la Russie et l'Occident devrait cesser au début de l'année 2018. Ces prévisions s'expliquent, primo, par le mécontentement croissant que suscitent les sanctions antirusses en Europe et, secundo, par la disposition de l'administration Trump à faire des compromis avec Moscou.

L'année dernière, des journalistes étrangers notaient que les investisseurs étaient prêts à investir dans les titres russes, malgré les sanctions imposées contre la Russie. En septembre, la Russie a émis une deuxième tranche d'euro-obligations qui a suscité l‘intérêt des investisseurs étrangers.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».