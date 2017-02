L’Allemagne récupère des USA 300 tonnes de son or

La Bundesbank a déclaré avoir rapatrié 300 tonnes d'or des États-Unis vers l'Allemagne, annonce le journal britannique Daily Mail.

Pendant l'époque de la guerre froide, l'Allemagne de l'Ouest gardait son or à l'étranger. Le pays avait peur que l'Armée Rouge l'envahisse et que l'Union soviétique devienne propriétaire de la richesse accumulée depuis 1951.

En 2013, la Banque centrale a initié le rapatriement de 300 tonnes d'or de New York. Un autre lot de 374 tonnes devrait être ramené de Paris. Ainsi, la Bundesbank compte recouvrer d'ici à 2020 la moitié des réserves d'or de l'Allemagne dans ses propres coffres-forts à Francfort. Au total, le pays possède 3 386 tonnes d'or. L'autre moitié doit être conservée à New York et à Londres.

En 2016, l'Allemagne a rapatrié 111 tonnes d'or depuis New York et 105 autres depuis Paris. Selon les rapports officiels, le programme de rapatriement du métal jaune avait pour but d'améliorer les pratiques de gestion et d'audit des réserves. Pourtant, des médias ont auparavant annoncé que cette initiative était étroitement liée aux craintes que la crise de la zone euro menace les réserves d'or du pays.

Avec ses 3 386 tonnes de métal précieux l'Allemagne possède la deuxième réserve d'or après celle des États-Unis qui s'élève à 8 134 tonnes.

Les réserves d'or représentent non seulement des garanties pour l'économie allemande, mais également, dans une certaine mesure, un instrument de stabilisation de l'Europe unie, où l'Allemagne joue un rôle essentiel. Les autorités fédérales ont commencé à former leurs réserves d'or en 1951, suite à un essor économique important.

