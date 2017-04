Un «oui» éclatant: le Bundestag soutient le projet Nord Stream 2

Alors que la restructuration de l'énergétique allemande est à l'ordre du jour, le rôle du gaz russe dans ce processus sera très important, a indiqué le président du comité économique et énergétique du Bundestag Peter Ramsauer lors d'une rencontre des députés russes et allemands.

« Ainsi, je dois dire un "oui" absolument clair au projet Nord Stream 2. Ayant réalisé ce projet, nous pourrons doubler la quantité de gaz livrée directement en Allemagne — de 55 milliards de mètres cubes jusqu'à 110 milliards de mètres cubes. Elle correspondra à la quantité de gaz consommée annuellement en Allemagne », a-t-il signalé.

Le parlementaire a également évoqué la législation énergétique européenne qui interdit à une entreprise de s'occuper de l'extraction, du transport et de la vente du gaz. Selon le président du comité, les règles imposées ne doivent couvrir que le système situé à l'intérieur de l'Union européenne, le tronçon passant au fond de la mer Baltique étant libre de restrictions.

« Le projet a ses adversaires, nous connaissons les motifs qu'ils mettent en valeur, qu'il s'agisse de la Commission européenne, de plusieurs pays de l'Europe de l'Est ou même des États-Unis. Mais je dois dire que tous ces motifs ont un caractère politique, non économique », a déclaré le député.

Selon le parlementaire, au Bundestag, seul le groupe des « Verts » a une attitude critique envers le projet, les autres groupes le soutenant. Aucun obstacle n'étant entrevu sur la voie de la réalisation du projet, les députés allemands estiment qu'il sera mis en œuvre dans les délais fixés.

Le projet Nord Stream 2 prévoit la construction de deux branches du gazoduc à capacité entière de 55 milliards de mètres cubes par an, reliant la Russie à l'Allemagne. Selon les plans, ce gazoduc sera construit à côté de Nord Stream.

