L’euro à son plus haut de 5 mois face au dollar en raison de la présidentielle en France

Quelques heures après l'annonce des premiers résultats du premier tour de la présidentielle française, l'euro a connu un plus haut de cinq mois, indique l'agence Bloomberg.

Vers 23h06, heure de Paris, le taux de change de l'euro par rapport au dollar a touché la barre de 1,0903, le chiffre de 1,0728 avait été atteint à la clôture de la séance précédente. Auparavant, la devise avait grimpé à 1,092, un maximum depuis le 11 novembre 2016

Selon Bloomberg, la qualification du candidat d'En Marche! pour le second tour prive les investisseurs d'un triste scénario prévoyant une confrontation de la Présidente du Front national, défavorable à la monnaie unique européenne, et de Jean-Luc Mélenchon, soutenu par les communistes.

« C'est un scénario parfait que le marché espérait tellement », a affirmé Sebastien Galy, macro-stratège de Deutsche Bank AG à New York.

Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Selon le ministère de l'Intérieur, Le Pen est toujours en tête avec 24,10 %. Macron est deuxième (22,44 %) et Fillon troisième (19,57 %) après le dépouillement de 50 % des bulletins.

