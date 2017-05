L’euro s’envole après la victoire de Macron

Les marchés ont poussé un soupir de soulagement après la nette victoire du candidat pro-européen à la présidence française, Emmanuel Macron, avec 66,06% des voix. L'euro a franchi le seuil de 1,10 dollar pour la première fois en six mois, annonce l'agence Reuters.

© REUTERS/ Pascal Rossignol Le Pen séduit les jeunes, Macron fait un carton chez les seniors

Peu après l'annonce des résultats du scrutin, l'euro a atteint 1,1023 dollar sur les marchés asiatiques, contre 1,09998 vendredi soir à New York. Vis-à-vis de la devise nippone, l'euro a aussi affiché une hausse, atteignant 124,59 yens, son cours le plus élevé en un an, contre 124,05 yens en fin de semaine dernière.

La devise européenne avait déjà fortement progressé après le premier tour de l'élection présidentielle française, qui avait vu le candidat pro-européen d'En Marche! arriver en tête devant Marine Le Pen, précise l'agence.

Emmanuel Macron a été élu le Président de la République dimanche 7 mai avec 66,06% des voix selon des résultats quasiment définitifs portant sur 99,99% des inscrits. 33,94% des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été notamment marqué par une forte abstention (25,38%), un niveau sans précédent depuis 1969. Les blancs et nuls approchent les 9% des inscrits (plus de 4 millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

