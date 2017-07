Nouvelle route de la soie: la Russie soutiendra le projet chinois

À l’issue d’entretiens avec son homologue chinois à Moscou, Vladimir Poutine a déclaré que Moscou soutiendrait le projet chinois «Une Ceinture, une Route».

«Nous voyons un grand potentiel dans l'utilisation conjointe de la route maritime du nord, du Transsibérien et de la Magistrale Baïkal-Amour. Cela concorde dans une grande mesure avec l'initiative des partenaires chinois qui a été discutée récemment lors d'un forum en Chine, une Ceinture et une Route. L'initiative du dirigeant chinois mérite une attention particulière et sera fortement soutenue par la Russie», a déclaré M.Poutine après des entretiens avec son homologue chinois chinois Xi Jinping.

Le projet logistique «Une Ceinture, une Route», connu également comme la Nouvelle route de la soie, a été initié par le président chinois Xi Jinping et prévoit de connecter les pays de l’Eurasie via une liaison ferroviaire et maritime.

Le Président russe a exprimé sa confiance dans le fait que les projets à grande échelle de ce type impulseraient le commerce, l’emploi, la production, ainsi que le développement des régions russes et chinoises.

Les 3 et 4 juillet, Xi Jinping réalise une visite d'État à Moscou, à l'issue de laquelle la Russie et la Chine envisagent de signer 40 accords bilatéraux, notamment dans les domaines du commerce, de l'énergie et de l'éducation. Les sociétés des deux pays concluront plusieurs dizaines de contrats pour un montant estimé à plus de 10 milliards de dollars. De plus, les deux parties signeront une déclaration commune sur l'approfondissement de leurs relations, de leur partenariat global et de leur coopération stratégique. Ils devraient également confirmer le plan d'action sur la réalisation du Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération 2017-2020.