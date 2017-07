Le PIB chinois progresse à un rythme plus rapide qu’attendu

L'économie chinoise a progressé à un rythme plus rapide que prévu au deuxième trimestre, avec des chiffres de production industrielle, de consommation, et d'investissement optimistes.

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Empire du Milieu a enregistré une croissance de 6,9% sur un an au deuxième trimestre, un rythme identique à la croissance du premier trimestre, indiquent les données publiées lundi par le Bureau national de la statistique.

Sur les marchés chinois, la publication lundi de chiffres encourageants des ventes au détail et de la production industrielle a paru tempérer dans la matinée un début de semaine en demi-teinte. La croissance de l'économie chinoise a été plus forte que ne l'indiquaient les prévisions cette année, sur fond de reprise des exportations et de maintien de la construction immobilière.

© Sputnik. Maria Syumak Chine: une cité des robots voit le jour à Hangzhou

Mais de nombreux analystes s'attendent à voir la deuxième économie mondiale perdre de la vitesse au second semestre, sur fond de restrictions du crédit par des autorités soucieuses d'éviter une surchauffe des prix immobiliers et de l'endettement.

«Dans l'ensemble, l'économie continue d'enregistrer de solides progrès dans la première moitié de l'année […], mais l'instabilité internationale et les incertitudes restent relativement grandes et l'accumulation de déséquilibres structurels au niveau national subsiste», estime le Bureau national de la statistique dans un communiqué accompagnant les données.

Le gouvernement vise un objectif de croissance autour de 6,5% sur l'année 2017, en deçà des 6,7% enregistrés en 2016, quand la progression de l'économie chinoise avait touché un plus bas de 26 ans.