Une entreprise russe spécialisée sur les munitions conçoit un réfrigérateur vestimentaire

L'entreprise russe POZIS, basée dans la République russe du Tatarstan, fabriquait des munitions de petits calibres depuis le début du XXe siècle, lit-on dans une déclaration de la holding Rostec dont cette structure fait aujourd'hui partie. POZIS manifeste de bons résultats dans le domaine des équipements frigorifiques. L'entreprise a conçu un réfrigérateur spécial pour les manteaux en fourrure.

© Fotolia/ Andrea Danti Une technologie unique pour gérer le cerveau élaborée par des chercheurs russes

La société POZIS utilise des technologies de pointe et invente de nouveaux types d'appareils ménagers. POZIS est la première et la seule entreprise russe à fabriquer en série des réfrigérateurs pharmaceutiques et des équipements frigorifiques spécialement conçus pour la conservation du sang et du plasma.

La stratégie de développement de POZIS, adoptée par la holding Rostec, prévoit une multiplication par quatre de ses revenus provenant des ventes de produits civils vers 2025, pour atteindre 21 milliards de roubles (300 millions d'euros).

Rostec souligne que POZIS devra assurer une augmentation de la production à destination civile pour remplir les objectifs du programme de reconversion des entreprises de défense.