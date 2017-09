Compétitivité mondiale: la Russie gagne progressivement du terrain

La compétitivité de la Russie a légèrement progressé selon le dernier rapport de la compétitivité mondiale du Forum économique mondial (WEF) et se classe actuellement au 38e rang.

La Russie a gagné en compétitivité par rapport à l'année dernière, Moscou se classant à la 38e position d'après l'indice de compétitivité mondiale du Forum économique mondial (WEF) de 2017-2018.

Le rapport souligne que le renforcement des positions de la Russie est lié à la situation macroéconomique du pays.

Selon le rapport du WEF, les facteurs les plus problématiques en Russie sont la corruption, les taux d'imposition, l'accès au financement et l'inflation. Les auteurs notent que l'environnement macroéconomique a contribué à améliorer la position de la Russie, mais que l'économie du pays reste fortement dépendante des exportations de matières premières. En outre, le marché financier reste faiblement développé dans le pays (107 place sur 137) tout comme l'indépendance des tribunaux (90) et le droit de propriété (106).

Parmi les points forts de la Russie, les experts notent la taille du marché (6e position sur 137), l'éducation (32), et l'infrastructure (35).

Au total, la Russie a amélioré sa position de 29 places depuis 2012.

© Sputnik. Alexei Belikov Vers la stabilité du rouble en 2018-2020?

Le top-5 de cette année est dirigé par la Suisse, suivie des États-Unis, de Singapour, des Pays-Bas, de l'Allemagne. La Suisse occupe la première place depuis le lancement de ce classement en 2009.

Quant à la France, sa compétitivité a légèrement reculé par rapport à l'année financière 2016/2017 et se classe actuellement au 22e rang.

L'étude du WEF, réalisée auprès de 14.000 chefs d'entreprises dans 137 pays, fournit un classement mondial des pays les plus compétitifs sur la base de 12 facteurs, notamment les infrastructures, l'environnement macroéconomique, la santé, l'enseignement primaire, l'efficacité du marché du travail ou l'innovation.