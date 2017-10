Maxime Orechkine, ministre russe du Développement économique qui a pris la parole lors du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, a plaisanté au sujet du bitcoin qui, selon lui, pourrait devenir un instrument fiable pour une intelligence artificielle, si celle-ci avait l'intention de s'emparer du monde.

«Permettez-moi de plaisanter au sujet de la crypto-monnaie. Ksénia [Ioudaïeva, première vice-présidente de la Banque centrale de Russie, ndlr] a déclaré que le montant des transactions [bitcoin, ndlr] allait en s'accroissant et qu'il fallait de plus en plus de technologies informatiques. Ainsi, s'il existait vraiment dans le monde une intelligence artificielle qui voulait le dominer et l'asservir, la première chose qu'elle aurait inventée aurait été le bitcoin», a souligné Maxime Orechkine.

Selon lui, le nombre de capacités générant des bitcoins augmente et des «mines» entières de bitcoins font leur apparition. Maxime Orechkine a fait remarquer qu'une intelligence artificielle globale pourrait mettre à profit cette puissance de calcul pour s'entraîner et puiser de nouvelles connaissances pour se développer.

«Obliger les gens à générer des puissances de calcul est le premier pas sur le chemin de la domination du monde», a-t-il ajouté.

Maxime Orechkine avait précédemment comparé le bitcoin à MMM, une célèbre pyramide financière russe des années 1990.