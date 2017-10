La Banque mondiale constate la sortie de l'économie russe de la récession

L'économie russe est sortie de la récession et a retrouvé en 2017 un taux de croissance modéré, est-il indiqué dans le rapport de la Banque mondiale (BM) sur l'état de l'économie en Europe et en Asie centrale, diffusé ce jeudi.

«Une croissance stable du PIB continue d'être à l'œuvre dans les pays de l'Europe centrale et de la partie occidentale de la péninsule balkanique, tandis que la Russie et la Biélorussie sont sorties de la récession. Grâce à des prix plus élevés sur le pétrole et à la macrostabilisation, l'économie russe a retrouvé un rythme de croissance modéré en 2017», indique le rapport.

«La prévision de croissance à moyen terme pour la Russie a légèrement augmenté après une reprise, plus rapide que prévu, de la demande sur le marché intérieur et une hausse des exportations», explique le document.

Les pronostics de la Banque mondiale divergent légèrement de ceux du Fonds monétaire international, qui a relevé la semaine dernière ses prévisions de croissance pour la Russie de 1,4% à 1,8% en 2017 et de 1,4% à 1,6% en 2018. Pourtant la Banque mondiale prévoit une croissance en Russie de 1,7% en 2017 et 2018 et de 1,8% en 2019.