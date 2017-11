Pétrole: pronostic pour le cours du baril pour l’année 2018

© Sputnik. Maksim Bogovid Pétrole: le cours du baril de Brent franchit la barre des 64 dollars

Selon les prévisions automnales de la BERD, en 2018 les prix du pétrole oscilleront autour de 60-65 dollars le baril, a annoncé mardi aux journalistes son économiste en chef, Sergueï Gouriev.

«Actuellement, nous nous attendons à 60-65 dollars le baril. Si vous m’aviez posé la question, il y a un mois, j’aurais dit 50-60 dollars. Malheureusement, c’est la nature du marché qui réagit aux changements politiques et géopolitiques», a-t-il indiqué.

M.Gouriev a en outre souligné que la BERD ne s’attendait pas à un retour des prix des années 2013-2014.

«Dans un avenir proche, nous ne nous attendons pas à un retour des prix des années 2013-2014, lorsque le cours s’élevait à 100 dollars le baril. C’est extrêmement peu probable, même sous influence de la géopolitique. À long terme, nous nous attendons à la baisse des prix, car les pays seront de plus en plus nombreux à passer aux sources d’énergies renouvelables et les technologies innovantes seront de plus en plus nombreuses [à être appliquées à, ndlr] l’industrie énergétique américaine», a-t-il pointé.

Rappelons que le cours du baril de Brent a atteint lundi 64,2 dollars le baril et ce pour la première fois depuis juillet 2015. Certains analystes ont lié ce bond à une vague d'arrestations pour corruption touchant les plus hauts cercles de la famille royale et des milieux d'affaires de l'Arabie saoudite.